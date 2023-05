We wtorek sejmowa Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych omawiała projekt nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej. Posłowie opowiedzieli się za przyjęciem projektu z poprawkami.

We wtorek Sejmowa Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych omawiała projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem nowelizacji do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zaliczać się mają również linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Projekt zakłada także nadanie OSD możliwości korzystania z przepisów specustawy. Dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem projektu nowelizacji wraz z kilkunastoma poprawkami. Posłowie m.in. opowiedzieli się za dopisaniem do projektu rozdziału, który rozszerza zakres działania specustawy na linie dystrybucyjne. Tyle że - jak tłumaczyła wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska - ustawa nie obejmie wszystkich sieci dystrybucyjnych, ale te, które są bezpośrednio związane z systemem sieci przesyłowych i umożliwiają rozprowadzenie mocy.

Wątpliwości Biura Legislacyjnego Sejmu budził także zapis, na mocy którego wykaz strategicznych inwestycji określi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Pracownicy BL wskazywali, że to może oznaczać określanie treści ustawy poprzez rozporządzenie. Jednak wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska tłumaczyła, że ten zapis dotyczy jedynie remontów i modernizacji już istniejących sieci.

Wśród poprawek znalazły się i takie, które umożliwiają przekazywanie danych na potrzeby centralnego systemu informacji dla rynku energetycznego. Chodzi m.in. o zgodę osób fizycznych będących klientami na przekazywanie danych osobowych. Kolejna zmiana dotyczy budowy linii przesyłowych w województwach lubelskim i łódzkim.

Poprawki objęły także inne przepisy, m.in. dotyczące napełniania zbiorników gazem LNG, czyli bunkrowania, a także konieczności tworzenia planów bunkrowania.

Projekt ustawy trafi teraz pod obrady Sejmu na drugie czytanie.