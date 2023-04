Na wniosek opozycji sejmowa komisja przerwała w środę rozpatrywanie projektów o sądach pokoju. Przyjęto wniosek opozycji, aby na kolejne z posiedzeń zaprosić ekspertów - autorów pisemnych opinii prawnych dotyczących tych projektów. Kontynuacja prac w pierwszej połowie maja.

Wniosek wiceprzewodniczącej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Kamili Gasiuk-Pihowicz (KO) o przerwanie prac i zaproszenie ekspertów na kolejne posiedzenie poparło 13 posłów z komisji, przeciw było 12, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. Wcześniej nad tym wnioskiem odbyła się burzliwa dyskusja.

Jak wskazywała Gasiuk-Pihowicz komisja dysponuje kilkoma opiniami prawników odnoszącymi się do projektów, a większość z nich "mnoży kolejne argumenty dotyczące niekonstytucyjności tych projektów i wskazuje na kolejne sprzeczności, ryzyka związane z efektywnością funkcjonowania tego systemu".

"Chcę zawnioskować, abyśmy mogli zadać im szczegółowe pytania dotyczące tego projektu. (...) Wnoszę, o odroczenie obrad komisji co najmniej o tydzień tak, abyśmy mogli zaprosić to znamienite grono profesorów" - mówiła. Dodała, że dyskusja z ekspertami powinna dotyczyć "w ogóle konstytucyjności tych projektów, bo jest to kwestia fundamentalna".

Przewodniczący komisji Marek Ast (PiS) ocenił, że taki postulat, "to jest czysta obstrukcja". "Kolejny wniosek o odroczenie w sytuacji, gdy odbyło się 15 posiedzeń podkomisji. Praktyka i dobre sejmowe obyczaje dotyczące procesu legislacyjnego są po to, że kiedy już w podkomisji wypracowane zostanie sprawozdanie, to na komisji rozpatrywać już projekt i ewentualnie prowadzić dyskusje nad poprawkami" - zaznaczył.

Ponieważ jednak wniosek posłanki KO uzyskał większość, to prace przerwano; odwołane zostało też posiedzenie komisji zaplanowane na czwartek. Informacja o nowym terminie kontynuacji prac komisji nad projektami, z udziałem ekspertów, ma zostać podana w późniejszym czasie.

Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych. Prace nad takimi rozwiązaniami trwają w Sejmie od grudnia 2021 r. Podkomisja sejmowa poświęciła łącznie 15 posiedzeń na wypracowanie projektów ustawy o sądach pokoju oraz ustawy zawierającej przepisy wprowadzające reformę.

Oba projekty były inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju początkowo prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Dudą.

Podczas rozpoczętych na przełomie stycznia i lutego zeszłego roku prac sejmowej podkomisji, do której trafiły oba projekty po pierwszym czytaniu w Sejmie, projekty znacząco przeformułowano. Przede wszystkim zmieniono termin wejścia w życie reformy. Zgodnie z przyjętymi poprawkami obie ustawy miałyby wejść w życie w połowie października 2023 r., ale pierwsza kadencja sędziów pokoju rozpoczynałaby się od początku 2025 r. Jednocześnie zdecydowano o skróceniu kadencji sędziów pokoju z sześciu do pięciu lat.