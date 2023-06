Badania techniczne ciągników rolniczych będą mogły być wykonywane na miejscu w gospodarstwie, dzięki czemu rolnik nie będzie musiał jeździć do okręgowej stacji kontroli pojazdów - we wtorek sejmowe komisje zarekomendowały poprawki wprowadzające taką możliwość.

Czy będzie można wykonać przegląd ciągnika u rolnika? /fot. Unsplash

Przeglądy ciągników po nowemu

Podczas posiedzenia sejmowych komisji Infrastruktury i komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, posłowie rozpatrywali projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawki dotyczące badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony zgłosił w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości poseł Jerzy Polaczek.

Te poprawki mają na celu wyjść naprzeciw postulatom, które są związane z przeprowadzaniem badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia fakultatywnie przeprowadzanie badań technicznych ciągników, przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami, w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne stacji kontroli pojazdów, to jest także u właściciela ciągników rolniczych, ciągników gąsienicowych i przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami - powiedział Polaczek.

Poseł zwrócił uwagę, że okręgowe stacje kontroli pojazdów oddalone są nierzadko o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania właściciela ciągnika rolniczego co wywołuje problemy z dojazdem.

Obecny na posiedzeniu komisji prezes zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Marcin Barankiewicz przypomniał, że obecnie stacje podstawowe kontroli pojazdów mogą badać pojazdy tylko o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i każdy ciągnik rolniczy który przekracza 3,5 tony DMC musi być badany na stacji okręgowej.

Nowe stawki za przeglądy

Wyraził też nadzieję, że w rozporządzeniu zostaną wprowadzone odpowiednie stawki za takie badanie, aby właścicielowi stacji opłacało się ponieść stosowne inwestycje na rozszerzenie zakresu usług.

Przedsiębiorca, który będzie miał możliwość wykonywania badań takich ciągników rolniczych poza stanowiskiem kontrolnym, będzie się musiał doposażyć w urządzenia mobilne, będzie musiał zakupić komputer, połączyć go z Centralną Ewidencją Pojazdów. (...) Mam nadzieję, że resort infrastruktury uwzględni koszt wykonywania tych badań określając wysokość opłaty. Dla przypomnienia, obecnie badanie techniczne ciągnika rolniczego kosztuje 62 zł brutto czyli niecałe 49 zł netto i jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację nie będzie widział jakiejś perspektywy zarobku na tego rodzaju badaniach, to za niecałe 50 zł netto nikt nie będzie inwestował w sprzęt i dodatkowego pracownika, żeby taką możliwość rolnikowi zaoferować - powiedział Barankiewicz.

Posłowie połączonych komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Zwiększa on z 800 mln zł do 1 mld zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA).

Jak wcześniej informował PAP wiceminister infrastruktury Rafał Weber, w tym roku pula została wyczerpana do poziomu 770 mln zł, tak więc wojewodowie dysponują jeszcze kwotą rzędu 30 mln zł.

Transport zbiorowy

Ministerstwo Infrastruktury gwarantuje na wsparcie samorządów uruchamiających połączenia autobusowe corocznie 800 mln zł począwszy od 2020 r.

Jak wynika z danych resortu infrastruktury, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych rośnie z roku na rok. O ile w 2019 r. dofinansowanych zostało 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł, w 2020 r. przewozy z dofinansowaniem wykonywane były na 2834 liniach, które zostały dofinansowane kwotą 139 mln zł. W 2021 r. dopłatą objęto w skali kraju 4371 linii, a kwota dopłaty przekazana organizatorom wynosiła 358 mln zł. W 2022 r. dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z FRPA to ponad 631 mln zł.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, zakłada też wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem przewozów, zarówno rocznych, jak i wieloletnich umów o dopłatę. Umowa ta będzie zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Obecnie umowy z dofinansowaniem z FRPA o charakterze użyteczności publicznej zawierane są co roku.

Ponadto od 2024 r. utrzymany zostanie na stałe obecny poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu.

Projekt zakłada też utrzymanie możliwości ubiegania się o dopłatę z budżetu państwa, jeśli chodzi o stosowanie ulg ustawowych za przejazd, przez przewoźników, którzy nie są operatorami publicznego transportu zbiorowego.

W projekcie założono również, że w czasie stanu wyjątkowego, stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej oraz stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - w celu usuwania ich skutków - zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł nie pobierać części opłaty podstawowej, związanej z rodzajem wykonywanych przewozów oraz opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej lub będzie mógł pobierać opłatę podstawową obniżoną o nie więcej niż 50 proc. wysokości.

Za utracone przychody zarządca infrastruktury kolejowej otrzyma finansowanie z budżetu państwa. Dzięki temu zarządca infrastruktury będzie mógł obniżać opłaty za dostęp do linii kolejowych, a także dostać stosowną za to rekompensatę.