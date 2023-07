Sejmowa Komisja Infrastruktury nie zakończyła w środę prac na projektem noweli Prawa budowlanego; mają one być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Do tej pory rozpatrzone poprawki dotyczą przede wszystkim uprawnień budowlanych.

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego ma umożliwić wznoszenie domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. bez pozwolenia na budowę, podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku domów do 70 m kw.

Projekt rozszerza też katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia. Ponadto wprowadza zmiany w zakresie uprawnień budowlanych - umożliwia uzyskiwanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie technikom i osobom po branżowej szkole II stopnia, po odbyciu czteroletniej praktyki projektowej oraz rocznej praktyki na budowie. Zwiększa też zakres uprawnień w specjalności architektonicznej osób z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub inżyniera architekta.

Jak podkreślił podczas pierwszego czytania projektu w komisji wiceminister rozwoju Piotr Uściński, jest to projekt deregulacyjny. "Mimo że prawo budowlane było wielokrotnie nowelizowane, to nadal jest tam wiele nadregulacji, które chcemy usunąć (...). Chcemy znieść dualizm prawny różnicujący budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ta procedura, którą już wprowadziliśmy: domów do 70 m kw., sprawdza się. Nie mamy żadnych sygnałów, by gdzieś w Polsce były problemy z realizacją takich inwestycji. To jest dowodem, że to była dobra zmiana" - stwierdził.

Uściński dodał, że projekt zmierza też do pełnej cyfryzacji procesu budowlanego. Zgodnie z projektem wprowadzony będzie jeden, ogólnokrajowy System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB). Dokumenty w formie papierowej będą mogły być sporządzane i składane do 30 września 2024 r.

Posłowie opozycji zwracali uwagę, że termin cyfryzacji procesu budowlanego jest nierealny. Krytykowali możliwość budowania domów powyżej 70 m kw. bez pozwolenia na budowę, co - argumentowali - doprowadzi do "budowania czegokolwiek i gdziekolwiek", a także stawiania kiosków do 15 m kw. jedynie na podstawie zgłoszenia. Kontrowersje wzbudziły też proponowane zmiany w zakresie uprawnień budowlanych, które - jak mówili posłowie - wywołują konflikt między inżynierami a architektami.

Odrzucono wnioski KO o przeprowadzenie wysłuchania publicznego projektu i powołanie podkomisji.

Komisja rozpatrzyła w środę część projektu. Przychyliła się do poprawek zgłoszonych przez Agatę Wojtyszek (PiS), które jeszcze bardziej rozszerzają katalog osób uprawnionych do projektowania w ograniczonym zakresie. Wyjaśniła, że poprawki umożliwią m.in. uzyskanie uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł inżyniera po studiach I stopnia lub kierunku pokrewnym na specjalności architektonicznej w takim zakresie, jak osoby posiadające tytuł zawodowy technika lub dyplom zawodowy, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika - w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m sześc. w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

Komisja poparła też kolejne poprawki złożone przez Wojtyszek, które mają umożliwić sporządzanie ekspertyzy przy robotach budowlanych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniniami budowlanymi niebędące rzeczoznawcami budowlanymi oraz umożliwić budowę obiektów budowlanych rolniczych wykonanych w całości z prefabrykowanych elementów wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

Nie poparto poprawek Hanny Gill-Piątek (niez.) zmierzających do wykreślenia zapisów o budowie domów powyżej 70 m kw. na podstawie zgłoszenia, bez pozwolenia na budowę oraz usunięcia zapisów o stawianiu kiosków do 15 m kw. na podstawie zgłoszenia. Małgorzata Chmiel (KO) zapowiedziała zgłoszenie poprawek w drugim czytaniu, wykreślających możliwość uzyskania uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie przez osoby po technikum i branżowej szkole II stopnia.

Szereg uwag do projektu zgłosiło Biuro Legislacyjne Sejmu.

Prace w komisji nad projektem mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.