Sejm nie zgodził się na odrzucenie informacji premiera o przygotowaniu państwa do walki z epidemią

Wniosek o odrzucenie informacji premiera wygłoszonej w środę w Sejmie złożył klub Lewicy.

W czwartkowym głosowaniu za odrzuceniem informacji opowiedziało się 214 posłów, 231 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawiając w środę informację o przygotowaniu państwa do walki z nasilającą się epidemią wśród najważniejszych zasad walki z koronawirusem wymienił utrzymywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek i wentylowanie pomieszczeń. Zastrzegł jednak, że należy liczyć się z również z trzecią falą pandemii.

Szef rządu wymienił cztery główne linie obrony przed pandemią. Jak mówił, pierwsza linia to są rygory i obostrzenia, obowiązkowe maseczki, dystans społeczny, określone warunki sanitarne i aplikacja Stop COVID-19. Druga to system ochrony zdrowia i kwarantanna, trzecia to tworzenie dodatkowych łóżek szpitalnych, a czwarta to szpitale tymczasowe w każdym mieście wojewódzkim.

Zapowiedział też ustawowe uregulowanie noszenia maseczek, zwiększanie liczby łóżek w szpitalach, wprowadzenie w wyższych klasach szkół podstawowych nauczania zdalnego lub hybrydowego, stworzenie aplikacji "Stop Covid".