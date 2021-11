Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy ws. paliwa rolniczego

Sejm nie poparł poprawek Senatu ws. zwiększenia wzrostu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie limitu oleju napędowego zużywanego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów, a w przeliczeniu na sztukę bydła (DJP) z 30 l do 40 l.

Autor: PAP

Data: 17-11-2021, 19:30

Sejm nie poparł poprawek Senatu ws. zwiększenia wzrostu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. / fot. PTWP

Senat zaproponował wniesienie do ustawy poprawek dotyczących zwiększenia stawki zwrotu akcyzy ze 110 l do 130 l (w odniesieniu do gruntów rolnych) oraz z 40 l do 60 l (w odniesieniu do jednostek przeliczeniowych bydła).

Poprawki te zostały negatywnie zaopiniowane przez sejmową komisję finansów oraz rolnictwa, z powodu - jak poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik - "braku zabezpieczenia finansowego" na dodatkowe wydatki związane ze zwrotem akcyzy na paliwo rolnicze.

Podniesienie zwrotu akcyzy spowodowałoby wydatki rzędu 480 mln zł.

Sejm 1 października br. znowelizował ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zwiększa limit paliwa ze 100 l do 110 l zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Rośnie też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 l do 40 l w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

Podniesienie zwrotu akcyzy rolnikom będzie kosztowało budżet państwa w 2022 r. ponad 160 mln zł i zwiększy wydatki na ten cel do 1,3 mld zł. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.