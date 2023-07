Biznes i technologie

Sejm odrzucił poprawki Senatu w sprawie dopłat do przewozów autobusowych

Autor: PAP

Data: 28-07-2023, 13:30

Sejm w piątek odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przewidującej zwiększenie dopłat do linii autobusowych do 1 mld zł z 800 mln zł rocznie.