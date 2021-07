Sejm pracuje nad projektem zmiany ustawy o OZE

Autor: PAP

Data: 23-07-2021, 12:35

Sejm pracuje nad projektem zmiany ustawy o OZE, fot. shutterstock

Na następnym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad dalszym trybem prac na projektem zmiany ustawy o OZE. Przewiduje on m. in. zmianę definicji małej instalacji oraz pozwala KOWR przekazywać bez przetargu grunty pod instalacje OZE, ale tylko państwowym spółkom.

Podczas ponownego II czytania projektu w piątek klub PiS zgłosił poprawki, przywracające pierwotne brzmienie projektu w wersji rządowej oraz wniosek o głosowanie ich bez odsyłania do komisji. Z kolei klub Koalicji Polskiej wniósł własne poprawki. Głosowanie nad wnioskiem wyznaczono na następne posiedzenie Sejmu.

Mała instalacja OZE

Projekt zawiera zmiany definicji małej instalacji OZE. Zgodnie z uzasadnieniem zmiany te mają ograniczyć obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, m.in. poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji OZE określonej w ustawie.

W samej ustawowej definicji "małej instalacji" proponuje się zwiększenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej z 500 kW do 1 MW, a maksymalnej mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu - z 900 kW do 3 MW. W uzasadnieniu wskazuje się, że przedsiębiorcy posiadający koncesje, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

W projekcie przewiduje się, że KOWR będzie mógł w trybie bezprzetargowym przekazywać w dzierżawę grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod budowę OZE, ale tylko spółkom Skarbu Państwa. Przedstawiciel rządu tłumaczył te preferencje dla państwowych spółek energetycznych m.in. bezpieczeństwem.

Projekt zakłada też przedłużenie do 30 czerwca 2045 r. szeregu mechanizmów. Chodzi o: okres obowiązywania mechanizmu rozliczeń "opustu" w ramach systemu prosumenckiego; obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim; obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP; obowiązek zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Zmiany w obszarze planowania przestrzennego

Zgodnie z projektem minister właściwy ds. klimatu zyskuje delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022-2026.

Projekt przewiduje też . Zgodnie z obecnymi regulacjami instalacje OZE o mocy powyżej 100 kW powinny zostać uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, i dalej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Projekt zwiększa ten próg do 500 kW z dwoma wyjątkami.

W studium nie będą musiały być uwzględniane "wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne" o mocy do 1 MW ani "urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące", czyli np. panele dachowe oraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem.