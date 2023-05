Biznes i technologie

Sejm: Projekt noweli ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich ponownie skierowany do Komisji Obrony Narodowej

Autor: PAP

Data: 25-05-2023, 22:28

W związku z poprawkami do rządowego projektu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, w czwartek Sejm skierował go ponownie do komisji. Nowela ma umożliwić użycie sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu, w tym gazociągowi Baltic Pipe.