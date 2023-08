Obywatelski projekt ustawy o lasach zostanie ponownie rozpatrzony przez sejmową komisję ochrony środowiska. W środę w trakcie drugiego czytania złożono poprawki. Koalicja Obywatelska wniosła o odrzucenie projektu.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach ma na celu wzmocnienie zobowiązania władz publicznych do dbałości o lasy będące własnością Skarbu Państwa. Został przygotowany przy wsparciu Suwerennej (wówczas Solidarnej) Polski. W uzasadnieniu projektu podano, że procedowane przez organy UE zmiany przepisów traktatowych, zmierzające do odebrania państwom członkowskim wyłącznej kompetencji w dziedzinie leśnictwa, grożą zachwianiem polskiego modelu gospodarki leśnej.

W środę podczas drugiego czytania projektu w Sejmie Michał Woś (PiS) zadeklarował poparcie projektu przez jego klub. Katarzyna Osos (KO) złożyła wniosek o odrzucenie projektu. Lewica i Polska 2050 zapowiedziały, że zagłosują przeciwko projektowi. Zdaniem posłów opozycji największym zagrożeniem dla polskich lasów są politycy Suwerennej Polski, a także cały rząd Zjednoczonej Prawicy, który wycina lasy i doprowadził do rekordowego wzrostu sprzedaży drewna do Chin.

Anna Maria Siarkowska (Konfederacja) oświadczyła, że jej koło popiera projekt. Poinformowała, że składa poprawkę, "która zagwarantuje, że polskie lasy nie zostaną więcej zamknięte przed Polakami". Poparcie dla projektu zapowiedział też Jarosław Sachajko (Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia).

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka stwierdził, że to z poziomu unijnego płyną dziś główne zagrożenia dla zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce.

"Przez 100 lat działalności Lasów Państwowych w Polsce nie utraciliśmy żadnego gatunku. Ale tam, gdzie już instytucje europejskie wmieszały się w działalność leśników, jak w Puszczy Białowieskiej, taki proces obserwujemy. (...) W ostatnim czasie w samej Puszczy Białowieskiej straciliśmy 30 cennych gatunków, bo niestety wszystkie nie będą żyły na drzewostanach martwych, niektóre potrzebują żywych gatunków" - powiedział Siarka.

W lipcu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przychyliła się do zmiany nazwy na projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Wprowadziła też kilka poprawek do projektu.

W projekcie zapisano, że Rzeczpospolita Polska zachowuje wyłączną kompetencję w zakresie kształtowania i realizacji polityki związanej z ochroną i gospodarowaniem lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Wskazano, że władze publiczne są zobowiązane do kształtowania polityki leśnej mającej na celu zachowanie dziedzictwa narodowego lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, a także do niepodejmowania działań zmierzających do nadawania Unii Europejskiej kompetencji w zakresie ochrony lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i gospodarowania nimi oraz do sprzeciwiania się takim działaniom.

Projekt przewiduje, że uchwałę w sprawie stanowiska Polski do projektu aktu prawnego Unii Europejskiej dotyczącego leśnictwa podejmuje Sejm, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, na wniosek Rady Ministrów.