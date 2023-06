Podczas drugiego czytania projektu ustawy, wprowadzającej Krajowego Systemu e-Faktur zostały zgłoszone poprawki. Projekt został skierowany ponownie do Komisji Finansów Publicznych.

W środę w Sejmie odbyło się II czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest objęcie przedsiębiorców obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Podczas drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki do projektu. Wśród poprawek są m.in. propozycje zmian w zawartych w projekcie zapisach dotyczących wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Obecne zapisy stanowią, że za pracę w nadgodzinach przysługuje urzędnikowi służby cywilnej lub osobie zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej albo wynagrodzenie, albo czas wolny, a decyzję o przyznaniu jednego lub drugiego podejmuje dyrektor generalny urzędu.

Posłanka Katarzyna Kretkowska z Klubu Polskiego Lewicy zgłosiła poprawkę, aby za pracę w nadgodzinach przysługiwało 150 proc. wynagrodzenia i żeby było ono obligatoryjne. Poza tym zaproponowała, aby takie wynagrodzenie otrzymywali także pracownicy służby cywilnej. Z kolei posłanka Paulina Hennig-Kloska z Polska 2050 zgłosiła poprawkę, na mocy której to urzędnik wybierałby, czy woli wolne, czy wynagrodzenie.

Zgłoszona została poprawka, dotycząca samego KSeF, na mocy której wydatki na jego wdrożenie byłyby traktowane jako wydatki na badania i rozwój, od których przysługuje ulga podatkowa w wysokości nawet 200 proc. poniesionych kosztów.

Podczas debaty niektóre zapisy projektu wyjaśnił wiceminister finansów i szef KAS Bartosz Zbaraszczuk. Odniósł się m.in. do zarzutu, że wymagane przez KSeF dane są zbyt szerokie w stosunku do tego, co obecnie należy wpisywać do faktur.

"Podatnik do formularza musi wpisać tylko te dane, które są wymagane przez ustawę o VAT. Resztę pól może wypełnić, ale nie musi. One zostały ujęte we wzorze z uwagi na oczekiwania podatników, którzy chcieli na fakturach udzielać dodatkowych informacji swoim kontrahentom" - powiedział wiceminister.

Przypomniał, że dzięki KSeF dochody budżetu mają wzrosnąć o 10 mld zł w ciągu 10 lat. Wyjaśnił także, że po wprowadzeniu KSeF nie będzie możliwe zlikwidowanie innych narzędzi służących do walki z wyłudzeniami tego podatku, bo sam KSeF "nie jest wystarczającym narzędziem, aby ograniczyć lukę w VAT".

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, Krajowy System e-Faktur pozwoli na unowocześnienie procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych. Zauważono, że jednolity standard e-faktury uprości proces dokumentowania transakcji, a także przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów.

Wskazano, że szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco - w czasie rzeczywistym - informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych, w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

W uzasadnieniu przypomniano także, że polscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Zgodnie z projektem ustawy przyjętym przez rząd, KSeF ma się stać obowiązkowy od 1 lipca 2024 r.

Projekt przewiduje także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji: WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) - poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC).