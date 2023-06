Biznes i technologie

Sejm: projekt zwiększający dofinansowanie do linii autobusowych wraca do komisji

Autor: PAP

Data: 15-06-2023, 19:50

W związku ze złożeniem poprawek do nowelizacji ustawy zwiększającej kwotę dofinansowania do linii autobusowych z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) projekt skierowano ponownie do komisji.