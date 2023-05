Biznes i technologie

Sejm: Projektu dot. zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego skierowany do komisji

Autor: PAP

Data: 09-05-2023, 19:34

Projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego trafi ponownie do sejmowych komisji rolnictwa i finansów, po tym jak klub Koalicji Obywatelskiej złożył we wtorek projekt poprawkę podnoszącą limit zużycia oleju napędowego na hektar do 126 litrów ze 110.