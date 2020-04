Sejm rozpoczął prace nad projektem nowelizacji tarczy antykryzysowej

W Sejmie rozpoczęło pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Projekt ten we wtorek przyjął rząd w trybie obiegowym. Również we wtorek do Sejmu wpłynęła autopoprawka do projektu.

Projekt prezentuje minister, członek Rady Ministrów, Łukasz Schreiber.

"W przedłożonej ustawie proponuje się szereg działań, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii)" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wyjaśniono, że opracowane propozycje są kontynuacją wcześniejszych działań rządu, które mają pełnić funkcję katalizatorów oraz bodźców dla polskiej gospodarki. Służyć mają one - jak wskazano - nie tylko krótkofalowym celom ograniczenia negatywnych skutków SARS-CoV-2, ale także mają długofalowo wpływać na rozwój gospodarczy Polski.

"Ich celem jest także wpisanie się i kontynuacja rozwiązań zawartych w ramach ustaw z tzw. Tarczy antykryzysowej jako szeregu kolejnych działań stanowiących wsparcie zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i całego społeczeństwa" - podkreślono.

Jak podano, pakiet projektowanych rozwiązań będzie miał na celu m.in. ograniczenie potencjalnych strat dla polskiej gospodarki.

Projekt zakłada m.in. Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem w szczególności jako wsparcie przedsiębiorców co umożliwi funkcjonowanie podmiotom gospodarczym udzielania przez ARP pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Kolejne rozwiązanie to umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Projekt zakłada wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.