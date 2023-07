W czwartek w Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie projektu nowelizacji budżetu na 2023 r. oraz ustawy okołobudżetowej. Do obu projektów Komisja Finansów Publicznych zgłosiła poprawki.

W czwartek w Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie projektu nowelizacji budżetu na 2023 r. oraz ustawy okołobudżetowej. Swoje sprawozdanie przedstawi Komisja Finansów Publicznych, która zgłosiła do projektów poprawki. Posłowie zgłosili dwie grupy poprawek - porządkujące i redakcyjne oraz merytoryczne.

Wśród zmian zaproponowanych przez KFP znalazły się m.in. uzupełnienia dochodów w miastach na prawach powiatu. Ośrodki do 50 tys. mieszkańców dostaną dopłatę nie mniejszą niż 30 mln zł, a w przypadku miast powyżej 250 tys. osób najniższa dopłata będzie nie mniejsza niż 80 mln zł.

Celem kolejnej z poprawek było zwiększenie limitów wydatków na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Biura Rady Dialogu Społecznego. Następna ze zmian przewidywała zwiększenie limitu wydatków na funkcjonowanie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej z ponad 6 mln zł do ponad 10,2 mln zł.

Kolejna z przyjętych poprawek do projektu ustawy okołobudżetowej ma na celu dostosowanie warunków i możliwości wypłacenia dodatkowych środków dla pracowników Domów Pomocy Społecznej.

Poprawki przyjęte w projekcie noweli budżetu na 2023 r. dotyczyły przede wszystkim przesunięć wynikających z poprawek do projektu ustawy okołobudżetowej. Jedna ze zmian w tym pakiecie dotyczyła przeznaczenia większych środków na utworzenie 25 dodatkowych etatów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Projekt nowelizacji budżetu na 2023 r. podwyższa limit wydatków do nie więcej niż 693,4 mld zł (obecnie jest to kwota 672,5 mld zł), dochody budżetu mają sięgnąć 601,4 mld zł (obecnie to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa ma wynieść maksymalnie 92 mld zł (obecnie to 68 mld zł).

Zmiana planu finansowego wynika m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych. Zgodnie z obecną prognozą, PKB w tym roku ma realnie wzrosnąć o 0,9 proc. (1,7 proc. planowane było pierwotnie), zaś inflacja średniorocznie ma wynieść 12 proc. (było 9,8 proc.). Poza tym w budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.

Zwiększeniu ulegają także niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zmian w budżecie przekazane zostaną dodatkowe środki z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe) oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Z kolei w projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej zapisano zasady podziału kwoty przeszło 14 mld zł, jaka ma trafić do samorządów. Poza tym projektowana ustawa umożliwia wypłatę jednorazowych dodatków pracownikom budżetówki, a także wypłatę nagród nauczycielom i dodatkowego wynagrodzenia dla sędziów, asesorów i referendarzy.

Projekt przewiduje odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

W projekcie proponuje się zwiększenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i fundusze socjalne dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin od 1 lipca br. Zwiększone wpłaty środków przewidzianych projektowaną ustawą zostaną przekazane do 30 września 2023 r.