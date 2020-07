Sejm uchwalił ustawę o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu

Sejm nie przyjął wniosku Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie w całości projektu ustawy. Zgłoszono go w czwartek podczas II czytania w Komisji Zdrowia. Poparło go wtedy 19 członków komisji, a 17 było przeciw. W związku z tym na jej posiedzeniu nie doszło do rozpatrzenia zgłoszonych w drugim czytaniu 29 poprawek. Głosowanie nad nimi odbyło się na piątkowym posiedzeniu plenarnym. Akceptację zyskały wszystkie poprawki zgłoszone przez PiS.

Za ustawą głosowało w piątek 230 posłów, przeciw 220, żaden się nie wstrzymał. Przeciw jej uchwaleniu głosował Andrzej Sośnierz (PiS).

Wśród zaakceptowanych w piątek przez Sejm 29 poprawek znalazła się ta wzbudzająca wiele kontrowersji. Dotyczy ona przyznania jednorazowej rekompensaty dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich, która dopuszczała możliwość głosowania korespondencyjnego. Zgłosił ją w czasie pierwszego czytania projektu w Komisji Zdrowia we wtorek 21 lipca jej przewodniczący Tomasz Latos.

W uzasadnieniu wskazał, że "rekompensacie będą podlegały wyłącznie zasadnie poniesione koszty, związane bezpośrednio z realizacją polecenia premiera, o ile zostały one poniesione na zakup środków trwałych lub na wydatki, które jednocześnie nie mogą być wykorzystywane w bieżącej działalności. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie sytuacja, w której podmiot poniósł koszty w wysokości przekraczającej cenę rynkową (a poniesienie kosztu w takiej wysokości było uzasadnione sytuacją faktyczną) - w tym przypadku rekompensata będzie obejmowała różnicę pomiędzy ceną faktycznie zapłaconą, a rynkową". O przyznanie rekompensaty podmioty będą mogły wystąpić do szefa Krajowego Biura Wyborczego. PSL-Kukiz'15 wniósł w swojej w poprawce, która została odrzucona, by podmioty występowały o rekompensatę do partii politycznej - Prawo i Sprawiedliwość.

Na początku plenarnego posiedzenia Sejmu Krystyna Skowrońska (KO) wnioskowała o debatę nad projektem, ponieważ Komisja Zdrowia nie omówiła głosowanych poprawek.

"To jest rzecz istotna, abyśmy wiedzieli, jak państwo próbujecie zalegalizować nielegalny sposób wydatkowania finansów publicznych" - mówiła. Dodała, że w II czytaniu PiS zgłosił również poprawkę, która pokryje z pieniędzy podatników nie tylko w całości wydatki Poczty Polskiej na zakupy związane z organizacją wyborów, ale nawet na zakup "urządzeń i worków". Stwierdziła, że nie jest to ustawa o COVID-19, ale by uchronić przed odpowiedzialnością premiera, wicepremiera Sasina i prezesa Poczty Polskie za wydanie 70 mln zł na majowe wybory, które nie doszły do skutku. "Kradniecie pieniądze" - powiedziała.