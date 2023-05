Sejm uchwalił w piątek ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego, która ma umożliwić wykorzystanie unijnych funduszy. Budżet tego programu to prawie 732 mln euro.

Za ustawą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 10 posłów.

Nowe przepisy mają umożliwić realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Jego budżet to prawie 732 mln euro, z czego 512 mln euro to wkład Unii Europejskiej, a 220 mln euro to wkład budżetu państwa. Ustawa przewiduje, że rolę instytucji pośredniczącej dla całego programu będzie pełnić wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamiast - tak jak dotychczas - 16 samorządów województw.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, większość rozwiązań przyjętych w regulacji opierać się będzie na rozwiązaniach funkcjonujących w programie na lata 2014-2020. Będzie tak m.in. w przypadku warunków przyznania i zwrotu pomocy finansowej, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli. Ponadto pojawią się nowe komponenty, tj. wsparcie działań z zakresu bezpieczeństwa na morzu czy szeroko pojętego wsparcia "niebieskiej" gospodarki.