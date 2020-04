Sejm wznowił prace nad projektami pomocy gospodarce w zw. z koronawirusem

Chodzi o rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0) oraz poselski projekt ustawy o "utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej" oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Komisja Finansów Publicznych pracowała nad nimi w nocy z wtorku na środę, przyjmując za podstawę sprawozdania projekt rządowy. Posłowie wprowadzili do projektu kilkanaście poprawek, głównie autorstwa PiS. Dotyczyły one m.in.: wyłączenia spod reżimu ustawy korespondencji z sądów, prokuratury, od komorników oraz organów ścigania. Projekt przewiduje bowiem ułatwienia w dostarczaniu korespondencji np. przez możliwość odebrania przesyłki poleconej bez wizyty na poczcie. Zgodę komisji uzyskała też poprawka dająca wojewodom możliwość wskazania lekarzy, dentystów do stwierdzenia zgonu poza szpitalem.

Komisja przyjęła niektóre rozwiązania zaproponowane przez Koalicję Polską w poselskim projekcie ustawy o utworzeniu "prawdziwej tarczy antykryzysowej". Dotyczyły one spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, by ich organy mogły podejmować decyzje w czasie epidemii przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.

Posłowie poparli też zmianę zaproponowaną przez KO, która mówi o tym, że mimo epidemii koronawirusa, sprawcy przemocy domowej będą mogli być poddawani eksmisji.

W trakcie posiedzenia komisji przedstawiciele opozycji zarzucali stronie rządowej, że w projekcie pojawiło się wiele "wrzutek", które nie dotyczyły bezpośrednio walki z koronawirusem czy przeciwdziałaniu skutkom kryzysu wywołanego tym wirusem.

Wątpliwości posłów wzbudziła m.in. część przepisów art. 26 projektu, który wprowadzał zmiany w Prawie ochrony środowiska. Chodzi o nieprzeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko w przypadku instalacji i urządzeń radiokumunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. Przewodniczący sejmowej komisji finansów Henryk Kowalczyk (PiS) wyraził swoje wątpliwości, co do tych rozwiązań. Zwrócił się do rządu, by ten przygotował odpowiednią zmianę skreślającą z projektu budzące wątpliwości przepisy dotyczące urządzeń radiokumunikacyjnych. Ostatecznie taką poprawkę komisja finansów przyjęła.