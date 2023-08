Biznes i technologie

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o OZE, wprowadzającymi m.in. cable pooling

Autor: PAP

Data: 17-08-2023, 18:21

Sejm poparł w czwartek wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE, w tym pakiet regulacji pozwalających na cable pooling - włączenie do sieci kilku źródeł na jednym przyłączu. Ustawa trafi teraz do prezydenta.