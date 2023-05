Ułatwienia w budowie budynków gospodarczych np. silosów zbożowych przez rolników, a także przeznaczanie 445 mln zł na rolnicze pożyczki na zakup m.in. nawozów i środków ochrony roślin - przewiduje uchwalona we wtorek nowela ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz Prawa budowlanego.

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 429 posłów, dwóch było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Wcześniej większości nie zdobyły poprawki jakie do noweli zgłosili posłowie opozycji. KO chciała uściślić przepisy ustawy, tak by można było je wykorzystać jedynie do budowy obiektów magazynowych. Koalicja Polska proponowała z kolei zachowanie pozwolenia na budowę, które jednak byłoby wydawane w ciągu 7 dni.

Polska 2050 chciała z natomiast, by z ustawy wykreślić przepisy odnoszące się do transportu kolejowego i które nie są związane z rolnictwem - takie przepisy zostały zgłoszone przez rząd w ramach autopoprawki do projektu ustawy. Jak tłumaczono w trakcie prac nad ustawą, autopoprawka została przedstawiony w związku z koniecznością realizacji jednego z komponentów KPO, zakładającego zwiększenie dostępności transportowej, a także w związku z potrzebą dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych w kwestii praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. W uzasadnieniu autopoprawki wskazano, że unijne przepisy odnoszą się m.in. do rozwiązań związanych z kwestiami odszkodowań dla pasażerów za spóźnione pociągi, informacji pasażerskiej itp. Zwrócono jednak uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem UE państwa członkowskie mogą zwolnić ze stosowania tego rozporządzenia niektóre kolejowe usługi pasażerskie. To też regulowała autopoprawka.

Uchwalona we wtorek nowela przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Dotyczyć to będzie również obiektów budowalnych służących do przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności do 5 tys. ton usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Inwestycje te zostaną objęte obowiązkiem zgłoszenia budowy.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że kwota 445 mln zł nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie zostanie wpłacona do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczona zostanie na realizację zadań dot. udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.