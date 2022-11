Biznes i technologie

Sejm za większością poprawek Senatu do noweli ustawy o prawach konsumenta

Autor: PAP

Data: 04-11-2022, 19:08

Sejm przychylił się w piątek do większości poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, w tym do przesunięcia terminu wejścia przepisów w życie na 1 stycznia 2023 r. Nowela wdraża do polskiego prawa dyrektywy unijne.

Sejm za większością poprawek Senatu do noweli ustawy o prawach konsumenta /fot. Unsplash