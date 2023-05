Sejm zadecydował o dalszych pracach nad projektem noweli ustawy o związkach zawodowych rolników, który przewiduje możliwość przeznaczenia 1,5 proc. podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

Sejm zadecydował o dalszym procedowaniu projektu dot. związków zawodowych rolników /fot. arch.

Bez odrzucenia projektu

W popołudniowym głosowaniu Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Projekt ostatecznie trafił do dalszych prac w komisjach finansów publicznych oraz komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Sejm zgodził się też, by komisje przedstawiły sprawozdanie z pracy nad projektem w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu niższej izby parlamentu.

Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 8 posłów, 169 się wstrzymało, a przeciw było 263.

Wcześniej tego dnia projekt został przedstawiony przez Jarosława Sachajko z koła poselskiego Kukiz'15, a wniosek o jego odrzucenie złożył Michał Urbaniak z koła Konfederacji.

Kwestie finansowe projektu

W uzasadnieniu projektu wskazano, że celem zmian w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych jest umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego - będących osobami fizycznymi - 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

We wniosku podatnik miałby podawać na rzecz jakiego podmiotu uprawnionego ma być przekazana kwota, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek miałby być składany do 15 marca danego roku podatkowego i mógłby zostać złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kwota miałaby trafić do wybranego związku zawodowego w terminie 30 dni od dnia zapłaty podatku rolnego, pomniejszoną o koszt przelewu bankowego.

Jakie warunki musiałby spełnić związek zawodowy rolników?

Związek - na rzecz którego można będzie przeznaczyć 1,5 proc. podatku - będzie musiał spełnić następujące warunki: być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 5 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego; na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego posiadać struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosić co najmniej 30.

W projektowanych przepisach postawiono także warunek, że otrzymane przez związki zawodowe rolników indywidualnych środki finansowe pochodzące z 1,5 proc. podatku rolnego, mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tych związków.

Zgodnie z projektem, zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.