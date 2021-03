Sejm zajmie się dzisiaj projektem ustawy o OFE

Chodzi o rządowy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Projekt na początku marca br. przyjęła Rada Ministrów. Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller mówił w ubiegłym tygodniu, że Rada Ministrów liczy, iż Sejm zajmie się projektem ustawy o OFE w możliwie szybkim terminie.

Zgodnie z projektem, każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości: przeniesienie środków na indywidualne konto emerytalne (opcja domyślna) oraz złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. Od 1 czerwca do 2 sierpnia będzie czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS.

"W okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 2 sierpnia 2021 r. członek otwartego funduszu emerytalnego (...) może złożyć w otwartym funduszu emerytalnym deklarację o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - napisano w projekcie ustawy.

Jak czytamy na stronie internetowej Sejmu, "projekt dotyczy realizacji założeń przyjętych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i zakłada przebudowę modelu funkcjonowania OFE, które przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty".

"Projektowana ustawa zakłada więc przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta emerytalne, zasilone aktywami pochodzącymi z OFE (które to aktywa stanowią obecnie ok. 131,7 mld zł). Każdy ubezpieczony (tj. ok. 15,54 mln członków OFE) będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego zasilania, już zupełnie dobrowolnego (na IKE nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej; średnie saldo na rachunku członka OFE to 8474 zł)" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Jednocześnie - jak dodano - w przypadku osób, które zdecydują o przejściu w całości do I filaru, środki przez nich zgromadzone w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.