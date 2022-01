Sejm zajmie się we wtorek projektem ustawy o weryfikacji covidowej

Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się we wtorek o godz. 13.00 projektem ustawy o weryfikacji covidowej. Wysłuchanie publiczne projektu odbyło się w minioną środę.

Chodzi o poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Zakłada on m.in., że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 i o negatywnym wyniku testu lub informacji o przebytej infekcji.

Czy pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19?

Projekt złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Jego pierwsze czytanie odbyło się w połowie grudnia, a wysłuchanie publiczne w minioną środę. Wzięło w nim udział około 60 podmiotów, m.in. osób indywidualnych i prawnych. Część jego uczestników wnosiła o odrzucenie projektu ustawy. Wskazywali m.in., że szczepienia to eksperyment medyczny, a projekt dyskryminuje ludzi niezaszczepionych. Zdaniem niektórych regulacja narusza prawo do wolności, prywatności i do godności.

Przedstawiciele pracodawców stwierdzili, że projekt ustawy w dużym stopniu przerzuca ciężar działań antycovidowych na przedsiębiorców i pracodawców.

Resort zdrowia uzasadniał w czasie pierwszego czytania projektu, że proponowane przepisy mają chronić zdrowie i życie pracowników przedsiębiorstw. Mają też wpływać na podniesienie bezpieczeństwa klientów.