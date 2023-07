Sejm uchwalił w czwartek ustawę dot. dopłat dla małych gospodarstw. Zakłada ona, że gospodarstwa do 5 ha będą mogły starać się o ryczałtową dopłatę w wysokości 225 euro/ha, która zastąpi wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy

Chodzi o nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Projekt został wniesiony przez posłów PiS.

W sumie głosowało 451 posłów, za przyjęciem nowelizacji było 439, przeciw - 3.

Według autorów noweli, uchwalone przepisy wychodzą na przeciw oczekiwaniom organizacji rolniczych, gdyż upraszczają przepisy dotyczące dopłat bezpośrednich i rolnictwa ekologicznego. Tym samym zwiększają dostępność tego wsparcia dla rolników.

Zmieniona ustawa wprowadza dopłatę ryczałtową, która będzie przysługiwała gospodarstwom od 1 ha do 5 ha. Grupa ta stanowi ok. 51 proc. wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie. W efekcie wprowadzenia tych przepisów gospodarstwa najmniejsze, a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, otrzymają 225 euro do hektara, co oznacza, że 5 ha gospodarstwo dostanie płatność w wysokości 1250 euro.

Dopłaty dla małych gospodarstw przysługiwać będą rolnikom, którzy już złożyli wnioski o przyznanie takich płatności na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskiwali wsparcie w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Płatność dla małych gospodarstw ma charakter opcjonalny, a więc skorzystanie z niej jest dobrowolne dla rolników. Rolnik będzie mógł wybrać czy chce realizować ekoschemat, za który może uzyskać większe środki czy wziąć ryczałt. Stosowny wniosek trzeba złożyć do ARiMR do 31 sierpnia 2023 r.

W nowelizacji wprowadza się ponadto zmiany w zakresie ubiegania się o płatności w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi oraz do płatności ekologicznych. W odniesieniu do ekoschematu rolnictwo węglowe zaproponowano rezygnację z wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów wymaganej do skorzystania z ekoschematu. W zakresie rolnictwa ekologicznego zmiana przewiduje obniżenie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt, jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.

Zaproponowane zmiany w projektowanej ustawie zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej jako zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wypłata dopłaty zależy od zgody KE.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Teraz dokument trafi do prac w Senacie