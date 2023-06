Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zgodziła się we wtorek na przesunięcie 1,4 mld zł z rezerwy celowej na rok 2023 i przeznaczenie tej kwoty na pokrycie kosztów zakupu węgla w 2022 roku.

We wtorek Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023. Środki w kwocie 1,4 mld zł trafią do dyspozycji ministra klimatu i środowiska w celu - jak uzasadniono we wniosku - pokrycia uzasadnionych kosztów realizacji działań podjętych na podstawie decyzji prezesa Rady Ministrów z 13 lipca 2022 r. Pod tym określeniem - jak zwrócono uwagę podczas obrad komisji - kryje się zwrot kosztów działań związanych z zakupem węgla, a podjętych przez Węglokoks oraz PGE Paliwa.

"Decyzja premiera mówiła o scedowaniu działań na podmioty Skarbu Państwa, teraz jest wniosek i prośba o płatność" - powiedział podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Posłowie dopytywali, czy kwota może zostać przeznaczona na nowe zakupy. Wiceminister Skuza wyjaśnił, że chodzi wyłącznie o zakupy z roku 2022.

W połowie lipca 2022 r. premier Mateusz Morawiecki zobowiązał spółki PGE Paliwa i Węglokoks do importu węgla odpowiedniego dla gospodarstw domowych. W listopadzie 2022 r. w życie weszła ustawa przewidująca, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od wskazanych podmiotów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Podmioty, które mogły sprzedawać węgiel dla samorządów to: Polska Grupa Górnicza, PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, oraz LW Bogdanka. Do zakupu uprawnione były gospodarstwa domowe, którym przysługiwał dodatek węglowy. Pojedyncze gospodarstwo mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 r. i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.