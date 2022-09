Sejmowa komisja gospodarki i rozwoju poparła - z poprawkami - projekt ustawy implementujący dyrektywy unijne, mające poprawić sytuację konsumentów zawierających m.in. umowy na usługi i treści cyfrowe. Przewiduje on na przykład wydłużenie roszczeń z tytułu rękojmi z jednego roku do 2 lat.

Sejmowa komisja gospodarki za projektem poprawiającym sytuację konsumentów /fot. Shutterstock

Przepisy Dyrektywy cyfrowej

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, który wdraża do polskiego prawa unijną "dyrektywę cyfrową" w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz "dyrektywę towarową". Dyrektywy weszły w życie 11 czerwca 2019 r., a państwa członkowskie zobowiązane były do przyjęcia implementujących je przepisów do 1 lipca 2021 r., z mocą od 1 stycznia 2022 r.

W środę projektem zajęła się sejmowa komisja gospodarki i rozwoju. Oprócz przyjętych poprawek o charakterze redakcyjno-legislacyjnym, zaproponowanych przez sejmowych legislatorów, komisja przyjęła poprawki merytoryczne. Dwie z nich dotyczą możliwości odmowy przez przedsiębiorcę naprawy towaru, gdy konsument będzie chciał jego wymiany (lub odwrotnie), w sytuacji gdy wybrany przez konsumenta sposób jest niemożliwy do spełnienia, albo wymagałby poniesienia przez przedsiębiorcę nadmiernych kosztów. Zgodnie z poprawkami, jeżeli naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub wymaga poniesienia przez przedsiębiorcę nadmiernych kosztów, może on odmówić dostarczenia towaru lub usługi (w tym cyfrowej) do zgodności z umową.

Komisja odrzuciła poprawkę o wydłużeniu vacatio legis z proponowanych w projekcie 14 dni do 6 miesięcy.

Celem jest poprawa sytuacji konsumentów

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie podkreślił, że zasadniczym celem projektu ustawy jest poprawa sytuacji konsumentów przy zawieraniu umów w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem.

Wyjaśnił wówczas, że projekt polega na trzech kwestiach. "Po pierwsze z jednego roku na dwa lata wydłużamy domniemanie, że wada tkwiła w towarze, czyli konsumenci będą mogli dłużej dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi. Po drugie, obecnie okres przedawnienia tych roszczeń jest dwuletni, my wydłużamy go do 6 lat. Po trzecie, wyłączamy możliwość skrócenia rękojmi co do towarów używanych" - wymienił.

Wskazał, że dodatkowo rękojmią będą objęte usługi i treści wysyłane drogą elektroniczną. Jak ocenił są to bardzo istotne zmiany prokonsumenckie.

Wysoki poziom ochrony konsumentów

Jak podano w uzasadnieniu do projektu obie dyrektywy mają się przyczynić do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów. Chodzi o ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Ustanowiona mają zostać wspólne przepisy dotyczące niektórych wymagań w odniesieniu do umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem, w tym przepisy dotyczące zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków oraz gwarancji handlowych.

Dyrektywy te - zaznaczono - opierają się na harmonizacji maksymalnej, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą przyjmować ani utrzymywać regulacji odmiennych od tych przyjętych w dyrektywach, w tym ustanawiać wyższego poziomu ochrony konsumentów.