Sekretarz stanu MRiRW na EEC2020: pandemia nie zatrzymała dobrych tendencji eksportu rolno-spożywczego

Polski przemysł rolno-spożywczy co roku zwiększa eksport i w 2019 roku wyniósł on ponad 31 mld złotych. Również w pierwszym półroczu 2020 roku nastąpił wzrost rok do roku. Jakie są szacunki na cały 2020 rok?

- zagrożenia należy przekuwać w szanse i szukać nawet w najgorszych czasach relacji handlowych (...) Pandemia nie powstrzymała trendów, które obowiązują od kilku lat. Trendy są zbudowane na trwałych fundamentach i na systematycznie budowanym potencjale przetwórczym, producenckim, krajowym i na dobrze odczytanych perspektywicznie rynkach, które - mimo, że także dotknięte pandemią - to jednak są dla naszego przemysłu rolno-spożywczego rękojmią stałego odbioru towarów, czyli rynki Unii Europejskiej – mówił Szymon Giżyński.

- Od stycznia do czerwca wynik eksportu jest budująco zwyżkowy i to są potężne wzrosty, które w skali roku dadzą dobrze ponad 30 mld euro eksportu. Warto dodać, że rośnie też skala przewagi naszego eksportu nad importem – wskazał wiceminister.

I podkreślał, że dwie istniejące tendencje – lokalność i regionalność – mogą być bardzo mocną stroną Polski.

– I to jest nasze największe dobro: świetne powietrze, warunki naturalne, ptactwo. To wszystko świadczy o niesamowitych warunkach. Mamy też ponad 1 mln dzików i zatrzęsienie jeleni, a jest też rezerwuar ptactwa. Jesteśmy takim obszarem, który przyciąga też spokojem i bezpieczeństwem społecznym, a zatem także bezpieczeństwem turystycznym. To niezwykle sprzyjające czynniki dla trwałej koniunktury na lata – zaznaczył wiceminister.