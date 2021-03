Semeniuk: Możliwe regionalne kroki w tył. To zależy od liczby zakażeń

Jak poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w Polsce zanotowano 17 tys. nowych zakażeń koronawirusem.

Semeniuk była pytana na antenie radia TokFM, co oznacza to dla przedsiębiorców. Wskazała, że gdy wprowadzano drugi etap odmrożeń gospodarki premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, iż rząd będzie przyglądał się sytuacji i być może trzeba będzie zrobić krok w tył w wypadku rosnących zachorowań.

"Staramy się to robić regionalnie, stąd decyzja o zamknięciu Warmii i Mazur, za chwileczkę będzie Pomorze wyłączone. Niestety w dalszej kolejności również są inne województwa, w których ta liczba zakażeń jest zdecydowanie większa" - powiedziała wiceminister. Pytana o kalendarz podejmowania decyzji, dodała, że rozporządzenie zazwyczaj wydawane jest na okres 14 dni i w tym czasie również podejmowane są dalsze decyzje.

"Do końca tygodnia będziemy się przyglądali sytuacji w kraju, jeżeli te liczby będą niestety takie, jak dzisiaj, to za pewne będziemy musieli podejmować kolejne kroki w tył, po to, aby w sposób powszechny gospodarki w całym kraju nie wyłączać" - powiedziała.

Według Semeniuk przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę m.in. liczba zleceń na wykonywanie testów, liczba osób hospitalizowanych, wariant drugiego szczepu SARS-CoV-2.

Zwróciła uwagę, że chodzi o decyzje "regionalne, nie powszechne, bo staramy się, aby ta gospodarka w wielu sektorach była uwolniona i mogła funkcjonować". Podkreśliła przy tym, że "zdrowie Polaków jest na pierwszym miejscu".

Semeniuk pytana, czy dotknięte regiony dostaną dodatkowe wsparcie, odpowiedziała: "Na ten moment nie przewidujemy wsparcia tarcz regionalnych", a firmy dotknięte lockdownem mogą ubiegać się o pomoc z Tarcz, które mają charakter powszechny.