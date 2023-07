Biznes i technologie

Senacka komisja bez poprawek do noweli o skróceniu czasu amortyzacji budynków

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 15:11

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zaproponowała we wtorek poprawek do nowelizacji ustawy, zakładającej skrócenie czasu amortyzacji budynków niemieszkalnych do pięciu lub 10 lat.