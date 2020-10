Senacka komisja zdrowia za pracami nad projektem znoszącym zakaz handlu w niedzielę

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę i jednoczesne zagwarantowanie pracownikom handlu prawa do co najmniej dwóch wolnych niedziel w ciągu czterech kolejnych tygodni – to główne założenia projektu, który w poniedziałek poparła senacka komisja zdrowia.