Senackie komisje poparły ustawę dot. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) i skierowały ją do dalszych prac w Senacie. Nowe przepisy mają m.in. zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym kontrolę żywności sprzedawanej w sklepach internetowych.

Senackie komisje skierowały ustawę o IHARS do dalszych prac w Senacie /fot. Shutterstock

Poprawki do ustawy o IJHARS

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatorowie przyjęli jedną poprawkę biura legislacyjnego dotyczącą wykreślenie odesłania do przepisu, który został skreślony na etapie prac sejmowych i jest bezprzedmiotowy.

Chodzi o uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Wdraża ona unijne przepisy do polskiego prawa.

W trakcie prac w Sejmie do rządowego projektu wprowadzono kilka poprawek doprecyzowujących, ponadto zostały wykreślone przepisy, co do których uwagi miała Komisja Europejska. Projekt bowiem podlegał notyfikacji w KE.

Nowe zasady działania IHARS

Uchwalone przepisy dotyczą zmiany zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez IJHARS.

Najistotniejsze zmiany zawarte w ustawie związane z nadzorem sprawowanym przez IJHARS to: doprecyzowanie zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość, w szczególności za pośrednictwem Internetu oraz wprowadzenie instytucji anonimowego pobrania próbki.

Ponadto nowe przepisy dostosowują funkcjonowanie IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych. W nowelizacji uzupełniona została definicja artykułów rolno-spożywczych o pasze dla zwierząt domowych, wprowadzona została definicja zakupu kontrolnego.

IJHARS będzie mogła korzystać z pomocy policji

Ustawa dopuszcza możliwość uzyskania pomocy policji przy przeprowadzaniu kontroli przez organy IJHARS, umożliwia pobieranie próbek do kontroli oznakowania czy wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno--spożywczych. Ponadto przyznano Inspekcji możliwość stosowania sankcji w związku z realizacją nowych zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Zmiany dotyczą również przepisów odnoszących się do znakowania artykułów rolno-spożywczych. Natomiast nie będzie oznaczenia "dobrostan plus", ponieważ nie zgodziła się na to KE - poinformował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Większość przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.