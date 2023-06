Biznes i technologie

Senackie komisje za ustawą dot. biogazowni rolniczych wraz z poprawkami

Autor: PAP

Data: 20-06-2023, 14:33

Senackie komisje poparły we wtorek ustawę dot. ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni proponując do niej kilkanaście poprawek. Ułatwienia mają dotyczyć. m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę czy przyłączania do sieci.