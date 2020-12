Senat chce wprowadzenia trybu uzyskiwania odszkodowań dla firm

Jak wyjaśniał na konferencji prasowej senator Kwiatkowski, projekt zakłada, że wszyscy przedsiębiorcy będą mogli się zwracać o odszkodowania "w trybie przewidzianym w ustawie o stanach nadzwyczajnych, która obowiązuje od 2002 roku". "Ustawa przewiduje, że wnioski składa się do wojewody, a jak przedsiębiorca jest niezadowolony z uzyskanego odszkodowania, może się odwołać do sądu" - przypomniał Kwiatkowski.

Odszkodowania te - jak dodał - będą pokrywały straty u wszystkich przedsiębiorców, którzy je ponieśli, pomniejszone o pomoc uzyskaną w ramach kolejnych tarcz. "Projekt nie narusza zakazu pomocy publicznej. Przepisy wspólnotowe mówią wyraźnie, że w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy nie różnicuje się podmiotów gospodarczych, takie odszkodowania można wprowadzić" - powiedział Kwiatkowski.

"Senat jeszcze w styczniu będzie pracował nad projektem, to jest wiarygodna, rzetelna i uczciwa propozycja" - zaznaczył.

Marszałek Senatu dodał, że obecność na konferencji prasowej przedstawicieli całej większości senackiej "to dobry znak". "Tylko tym sposobem możemy się przeciwstawić tej fali ignorancji w stosunku do polskiej gospodarki, jaką forsuje obecny rząd" - powiedział Grodzki.

Podkreślał, że "opozycja w Sejmie i większość w Senacie stara się ulżyć przedsiębiorcom w różny sposób, aby ci, których pandemia dotyka pod względem zdrowotnym nie cierpieli także pod względem gospodarczym". Przedstawiony we wtorek projekt marszałek Senatu nazwał "kolejnym daniem szansy rządowi, aby zainteresował się losem przedsiębiorców".

Obecny na konferencji wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelskie ocenił, że przygotowany został dobry projekt, który "dobrze przepracowany będzie mógł ulżyć tym, na których zawsze można było liczyć, na polskich przedsiębiorców". "To odpowiedzialność wobec tysięcy ludzkich dramatów, którym jeszcze można zapobiec" - dodał. Podkreślał, że liczy iż nawet "koledzy z ław parlamentarnych rządowych pochylą się nad tym projektem".

Z kolek posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska zaznaczając, że "pandemia może potrwać jeszcze długo" oceniła, że "niestety nasz rząd pracuje chaotycznie, niejednokrotnie rozwiązania się wykluczają". "Cieszę się, że Senat podjął taką inicjatywę" - podkreśliła.

Projekt zakłada, że "każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu pandemii w związku z zakażeniem wirusem SAR-CoV-2, służy roszczenie o odszkodowanie".

Odszkodowanie przysługiwać ma od Skarbu Państwa. Wnioski mają być składane do właściwego wojewody, który ma rozpatrywać każdy przypadek, na co ma mieć trzy miesiące. Zgodnie z projektem przedsiębiorca niezadowolony z werdyktu ma mieć możliwość odwołania się do sądu. Projekt zakłada, że "odszkodowanie pomniejsza się o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2".

Senat ma inicjatywę ustawodawczą. Projekty ustaw przyjęte przez Senat trafiają do Sejmu i potem podlegają normalnemu trybowi ustawodawczemu.