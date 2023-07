Biznes i technologie

Senat: Komisja ds. klimatu za poprawkami do noweli ustawy o OZE

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 10:22

Senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu poparła we wtorek ponad 20 poprawek do noweli ustawy o OZE, m.in. doprecyzowujących, zaproponowanych wcześniej przez komisje rolnictwa oraz środowiska.