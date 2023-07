Biznes i technologie

Senat : Komisja wycofała poprawkę do budżetu, podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł

W piątek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przegłosowała wycofanie poprawki do budżetu, podwyższającej świadczenie 500 plus do 800 zł z mocą od 1 czerwca br. Zmiana miała być sfinansowana z rezerwy przeznaczonej m.in. na pomoc rolnictwu.