Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za odrzuceniem w całości nowelizacji ustawy o finansach publicznych, której celem są zmiany w stabilizującej regule wydatkowej.

We wtorek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych omawiała nowelizację ustawy o finansach publicznych. Wprowadza ona zmiany w stabilizującej regule wydatkowej.

"Obecnie reguła implikuje znacznie głębszą konsolidację niż ta, która jest wymagana w regułach unijnych, czego konsekwencją mogłoby być nawet zagrożenie dla stabilności makroekonomicznej. Ponadto rozbudowa potencjału obronnego wymusza ponoszenie ponadprzeciętnych nakładów inwestycyjnych, co wymaga dostosowania w ramach stabilizującej reguły wydatkowej, aby zwiększone przedpłaty na sprzęt wojskowy nie miały negatywnego wpływu na inne gałęzie gospodarki" - powiedział podczas obrad komisji wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"Zmiany pozwolą uniknąć nadmiernej, skokowej konsolidacji finansów publicznych i wynikających z nich zagrożeń dla stabilności makroekonomicznej. Poza tym umożliwi dokonywanie zakupów dla polskiej armii bez uszczerbku dla wydatków na inne cele" - dodał.

W czasie obrad komisji senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy w całości a komisja ten wniosek poparła. W środę ustawa ma trafić pod obrady Senatu.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadza nowy mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych. Przewiduje on, że wartość dostosowania fiskalnego będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość korekty. Mechanizm będzie aktywowany, jeśli w roku n lub n-1 najbardziej aktualna prognoza Komisji Europejskiej wskazywać będzie na przekroczenie wartości referencyjnej dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (3 proc. PKB) lub długu publicznego według przepisów UE (60 proc. PKB). Wartość dostosowania fiskalnego będzie wynosić co najmniej 0,5 punktu procentowego PKB.

Zgodnie z ustawą w SRW wprowadzona została "klauzula obronna", która będzie odzwierciedlać rozbieżności między przedpłatami na zakup sprzętu wojskowego (które są rejestrowane jako wydatek w obliczanej metodą kasową SRW), a dostawami sprzętu (wydatek i wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodyki UE w momencie dostawy).

Ponadto, w związku z powrotem do stosowania standardowych reguł fiskalnych w UE po ogólnej klauzuli wyjścia w latach 2020-2023, urealniony ma być punkt startowy w SRW. Punktem odniesienia (startowym) będzie poziom wydatków w 2023 r., będzie on podstawą do obliczenia kwoty wydatków na rok 2024.