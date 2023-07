Biznes i technologie

Senat: Komisja za poprawką do budżetu, zwiększającą świadczenie 500 plus do 800 zł od czerwca 2023 r.

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 19:55

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała we wtorek, aby świadczenie 500 plus zostało zwiększone o 300 zł z mocą od czerwca 2023 r. Odpowiednią poprawkę zgłoszono do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r.