Senackie komisje rolnictwa oraz budżetu opowiedziały się w czwartek za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy ws. zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

Nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego została uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu, 9 maja. Przewiduje ona m.in. objęcie zwrotami akcyzy producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr. W czwartek ustawę rozpatrzyły senackie komisje rolnictwa oraz budżetu i finansów publicznych.

Biuro Legislacyjne Senatu zwróciło uwagę, że w ustawie dotyczącej zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego przesądzono, iż wzór wniosku o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej MRiRW. Tymczasem - zdaniem senackich legislatorów - wzór wniosku powinien być określony w rozporządzeniu: nowym lub znowelizowanym.

Obecny na posiedzeniu wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski odpowiedział, że nie ma potrzeby wydawania nowego rozporządzenia lub nowelizacji obecnego. "Po pierwsze, pierwszy nabór na podstawie obowiązującego rozporządzenia już się odbył. Po drugie, dotyczy to wystawionych faktur lub ich kopii od 1 sierpnia 2022 do 31 lipca 2023, więc w tym zakresie nic się nie zmieniło. Po trzecie, projekt wniosku jest zawarty w ustawie. Po czwarte, jest to tylko uzupełnienie o dodatkowe kategorie zwierząt" - wyjaśnił.

Ustawa wprowadza limit zużywanego oleju napędowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni. Dotyczyć to będzie tych producentów, którym równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Zgodnie z ustawą dla producentów świń limit kwoty zwrotu podatku wylicza się jako czterokrotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, wynoszącej w 2023 r. 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku producentów owiec, kóz i koni limit kwoty zwrotu to 40-krotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego w 2023 r. - 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby tzw. dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dodatkowo ustawa przewiduje, że dla wniosków o zwrot akcyzy, złożonych od 1 do 31 sierpnia, stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł, natomiast producenci rolni mają otrzymać jeszcze dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł. Ta dodatkowa pomoc wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Rozwiązania przewidziane przez ustawę mają w latach 2023-2032 kosztować budżet 1,11 mld zł, z tego w 2023 r. - 616 mln zł.