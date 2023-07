Senackie komisje gospodarki i środowiska opowiedziały się we wtorek za przyjęciem ustawy o systemie kaucyjnym bez poprawek. Nie przychylono się do poprawek KO, które m.in. zwalniają kaucje od opodatkowania VAT-em.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r. Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia, ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Podczas posiedzenia połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska Jolanta Hibner (KO) zgłosiła trzy poprawki: obniżającą normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej, wprowadzającą roczny okres przejściowy na dostosowanie się do systemu kaucyjnego oraz zwalniającą kaucję z opodatkowania VAT-em.

Poprawki nie zyskały uznania komisji; będą zgłoszone jako wnioski mniejszości. Wcześniej te same poprawki zostały poparte przez Komisję Nadzwyczajną ds. Klimatu. Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu.

Zgodnie z ustawą, duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały odbierać puste opakowania, natomiast te o mniejszej powierzchni będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

System kaucyjny będą tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Będą powoływać operatora (podmiot reprezentujący), odpowiedzialnego za wdrożenie i prowadzenie systemu. Jak wskazano w uzasadnieniu, przepisy nie określają liczby takich podmiotów, tym samym dopuszcza się możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych.

Jeśli przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach nie utworzą systemu lub nie osiągną wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów będą musieli zapłacić opłatę produktową.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.