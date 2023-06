Biznes i technologie

Senat: Komisje proponują poprawki do ustawy ws. likwidacji użytkowania wieczystego

Data: 20-06-2023, 19:06

Senackie komisje zaproponowały we wtorek poprawki do ustawy ws. likwidacji użytkowania wieczystego. Senatorowie chcą, by sprzedaż nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, na której są zlokalizowane obiekty wchodzące w skład infrastruktury krytycznej, wymagała zezwolenia.