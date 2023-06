Biznes i technologie

Senat: Komisje za poprawkami do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Autor: PAP

Data: 20-06-2023, 20:32

Senackie komisje zaproponowały we wtorek poprawki do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Chcą m.in., by gminy miały czas na uchwalenie planów ogólnych do 2028 r.