Senat nie zgłosił poprawek do ustawy dotyczącej ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Autor: PAP

Data: 28-07-2023, 13:46

Senat przyjął w piątek bez poprawek nowelizację ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z nią osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji będą miały prawo do 49 proc. ulgi przy zakupie biletów miesięcznych imiennych.