Senat skierował w czwartek ponownie do komisji obrony i praw człowieka nowelę ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Senatorowie nie zaproponowali podczas obrad plenarnych nowych poprawek, ale komisje mają się zebrać, by ujednolicić sprawozdanie dotyczące tej ustawy.

Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw, nad którą w czwartek obradował Senat podczas obrad plenarnych.

Przepisy noweli przewidują umożliwienie użycia sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu w tym: gazociągu Baltic Pipe i innych, obiektów i instalacji zapewniających dostęp do portów, morskich farm wiatrowych, podmorskich sieci elektroenergetycznych i światłowodowych. Znowelizowany został m.in. przepis uprawniający ministra obrony narodowej do wydania decyzji o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego będącego zagrożeniem terrorystycznym. Szef MON w swojej decyzji ma określać oddziały, które będą miały neutralizować zagrożenie terrorystyczne oraz środki, które mają zostać do tego użyte. Podkreślono przy tym, że rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych innych możliwości reagowania.

Jak podkreślił w czwartek w Senacie wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, przepisy te mają zapewnić polskiemu wojsku możliwość skutecznego oddziaływania na zagrożenia terrorystyczne z morza i powietrza, których nie można zneutralizować środkami pozostającymi w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych.

"Rozszerzamy katalog tych obiektów, co do których może nastąpić zagrożenie terrorystyczne, chociażby Baltic Pipe, terminal regazyfikacyjny w Świnoujściu, infrastrukturę krytyczną, strategiczną, która jest też na dnie Bałtyku" - wskazał. Zwrócił uwagę, że w ustawie "celowo wyłączono zupełnie statki powietrzne, z pasażerami na pokładzie". "Mówimy wyłącznie o statkach powietrznych, które są opanowane przez terrorystów, a na których nie ma osób postronnych, pasażerów. Ale rozszerzamy również katalog do statków powietrznych o charakterze wojskowym, również bezzałogowych systemów powietrznych, które również mogą być mocno wykorzystywane jeśli idzie o działania wymierzone w bezpieczeństwo Polski" - tłumaczył.

Skurkiewicz wyraził nadzieję, że przepisy tej ustawy nigdy nie zostaną wprowadzone w życie - "nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, że Polska zostanie zaatakowana przez grupę terrorystyczną, która opanuje czy to statek, czy samolot".

Senat nie zgłosił podczas czwartkowych obrad plenarnych nowych poprawek, ale wcześniej komisje przedstawiły odmienne wnioski. W związku z tym Komisja Obrony Narodowej oraz Komisję Praw Człowieka Praworządności i Petycji mają przygotować wspólne sprawozdanie dotyczące ustawy. Głosowanie nad ustawą odbędzie się pod koniec obecnego posiedzenia Senatu.

Wcześniej, na posiedzeniu 20 czerwca senacka Komisja Obrony Narodowej a 21 czerwca senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponowały kilka poprawek, głównie o charakterze porządkowo-redakcyjnym.

Ustawa obejmuje ochroną m.in. Gazociąg Bałtycki, stwarzając Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej podstawy prawne do neutralizowania skierowanych przeciwko Baltic Pipe i innym elementom infrastruktury krytycznej w polskiej strefie ekonomicznej (w tym gazoportowi w Świnoujściu) zagrożeń terrorystycznych.

Przepisy przewidują umożliwienie użycia sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu w tym: gazociągu Baltic Pipe i innych, obiektów i instalacji zapewniających dostęp do portów, morskich farm wiatrowych, podmorskich sieci elektroenergetycznych i światłowodowych.

W noweli przewidziano, że stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenie dla osób postronnych, wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte oraz ograniczyć zniszczenie wrogiego statku lub obiektu pływającego, innych statków oraz infrastruktury portowej. W nowych przepisach wskazano też, że obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu ma zostać rozszerzony na całość polskich obszarów morskich.

Ustawa reguluje też postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego - będzie można go zniszczyć. Nowela zakłada też, że na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza Straży Granicznej.