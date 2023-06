Senat skierował w środę wieczorem nowelę ustawy o podatku rolnym ponownie do komisji samorządu terytorialnego oraz rolnictwa. Senatorowie złożyli do niej poprawki - jedna z nich dotyczy liczby członków związku, na rzecz którego płatnik podatku rolnego będzie mógł przekazać 1,5 proc. podatku.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy umożliwienia finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

Senat podczas środowych obrad skierował ponownie nowelę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, gdyż senatorowie zaproponowali do niej poprawki.

"Każdy z obywateli może przekazać swoje 1,5 proc. na rzecz instytucji pożytku publicznego, rolnicy nie mogą tego przekazać, bo oni płacą podatek rolny" - tłumaczył w środę Jerzy Chrócikowski (PiS). To m.in. on złożył na ręce Marszałek Senatu kilka propozycji zmian do ustawy.

Chodzi, jak powiedział, o trzy poprawki, pod którymi podpisali się również Zdzisław Pupa (PiS) i Przemysław Błaszczyk (PiS). "W ustawie jest zapisane, że trzeba mieć odpowiednią ilość członków związku - tam jest propozycja, że minimum w danym powiecie 30 osób - my z senatorami proponujemy 15 osób, żeby udostępnić większą liczbę organizacji" - wskazał. Zwrócił uwagę, że ten podatek będzie rekompensowany - "budżet państwa zabezpiecza rekompensatę w związku z tym samorządy nie utracą dochodów".

Zgodnie z ustawą, rolnik płacący podatek rolny będzie mógł przekazać na rzecz związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aby otrzymać środki z 1,5 proc. podatku, związek oprócz wymogu dotyczącego struktur organizacyjnych (w co najmniej 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach) musi być też wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.