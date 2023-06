Senat odrzucił w czwartek ustawę o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. W trakcie prac nad ustawą senackie biuro legislacyjne wskazywało, że regulacja odsyłała do nieuchwalonych jeszcze przepisów.

Za odrzuceniem ustawy głosowało 51 senatorów, przeciw było 44, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Senackie biuro legislacyjne w trakcie prac nad regulacją wskazywało, że omawiana ustawa odsyła do nieuchwalonych jeszcze przez Sejm zmian w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Senatorowie na podstawie opinii Biura Legislacyjnego uznali, że odsyłanie do przepisów nieistniejących w systemie prawa jest wadliwą praktyką legislacyjną.

Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Regulacja przygotowana przez MRiPS dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych, które dotyczą transgranicznego łączenia i podziału spółek kapitałowych.

Chodzi o rozszerzenie dotychczasowych regulacji, związanych z uczestnictwem pracowników w zakresie przekształceń i podziałów spółek. Proponowane rozwiązania mają zwiększyć lojalność pracowników wobec firmy i poczucie odpowiedzialności za jej losy, a także przyczynić się do budowania zaufania wewnątrz organizacji.

Uregulowane zostały formy uczestnictwa pracowników w spółce, która powstała w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Chodzi o prawo do wyznaczenia lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów, prawo do rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów oraz prawo do sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów.

Według ustawy realizacja prawa pracowników do uczestnictwa w spółce może nastąpić według jednego z dwóch modeli. Pierwszy polega na tym, że o formie uczestnictwa pracowników decyduje się w ramach negocjacji ze specjalnym zespołem negocjacyjnym, jeszcze zanim dojdzie do powstania spółki w wyniku wymienionych transformacji transgranicznych.

Zgodnie z drugim modelem realizacja uprawnień pracowników następuje po powstaniu spółki w wyniku transformacji transgranicznej przy wsparciu zespołu przedstawicielskiego.

W przypadku wyboru pierwszego modelu tworzy się specjalny zespół negocjacyjny. W jego skład wejdzie reprezentacja pracowników danej spółki. Będzie on prowadził negocjacje dotyczące zawarcia porozumienia z właściwymi organami spółki, określającego zasady uczestnictwa pracowników w nowopowstałej spółce.

Zastosowanie drugiego modelu oznacza, że pracownicy spółki są uprawnieni do wyznaczenia albo wyboru, albo rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów spółki, która powstała w wyniku transformacji transgranicznej. Pracownicy będą także uprawnieni do sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów spółki powstałej w wyniku transformacji transgranicznej.

Osoby, które będą reprezentować pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów, mają być wybierane przez pracowników w wyborach bezpośrednich i tajnych, zgodnie z regulaminami przyjętymi przez specjalny zespół negocjacyjny albo zespół przedstawicielski.

Autorzy ustawy podkreślają, że nowe przepisy mają chronić przedstawicieli pracowników. Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy takiej osoby.

Nie będzie też mógł zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść pracownika, który jest członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów, w czasie trwania mandatu bez zgody: reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej; okręgowego inspektora pracy, jeżeli pracownik nie jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową.