Senat poparł nowelę o grupach producentów rolnych

Senat nie wniósł żadnych poprawek do nowelizacji, której celem jest ułatwienie tworzenia i funkcjonowanie grup producentów rolnych. Ustawa przewiduje m.in. zmniejszenie obowiązkowej ilości produktów, które członek grupy ma sprzedać grupie.

Autor: PAP

Data: 06-08-2021, 12:49

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach trafi do podpisu prezydenta.

Funkcjonowanie grup producentów rolnych

Nowe przepisy mają na celu doprecyzowanie niektórych obecnie obowiązujących przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych. Jest też odpowiedzią na mankamenty obecnych przepisów zgłaszane przez same grupy producentów.

Nowela zmniejsza m.in. obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych przez członka grupy producentów rolnych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy. Tą wielkość zmniejszono z co najmniej 80 proc. do co najmniej 70 proc., przy czym tym obowiązkiem musi być objętych przynajmniej 90 proc. producentów zrzeszonych w grupie. W obowiązującym prawie musieli być to wszyscy producenci.

Grupy producentów rolnych - nowe przepisy

Nowe przepisy wprowadzają też 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR decyzji o uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.

Nowela ponadto wydłuża termin na złożenie przez grupę producentów wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym (nie później niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy).

Inna zmiana, którą wprowadza nowelizacja, dotyczy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Dodano w niej przepisy upoważniające dyrektora OR ARiMR, do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek tej organizacji, wraz z określeniem elementów, jakie taki wniosek powinien zawierać.