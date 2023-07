Biznes i technologie

Senat poparł nowelizację tegorocznej ustawy budżetowej bez poprawek

Autor: PAP

Data: 28-07-2023, 12:52

W piątkowym głosowaniu Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. oraz nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Teraz obie ustawy trafią do podpisu do prezydenta.