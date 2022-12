Senat poparł w czwartek nowelizację ustawy o paszach, przesuwa ona zakaz stosowania pasz GMO do 1 stycznia 2025 r. Nowe prawo wdraża ponadto unijne przepisy ws. pasz leczniczych.

Senat bez poprawek w sprawie ustawy o paszach. / fot. shutterstock

Chodzi o rządową nowelę ustawy o paszach z 22 lipca 2006 r. oraz ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r.

Senacka komisja rolnictwa nie wniosła do ustawy poprawek, także podczas plenarnego posiedzenia Senatu ich nie zgłoszono.

Ustawę poparło 98 senatorów, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Obecnie paszę genetycznie modyfikowaną może stosować tylko do końca tego roku. Nowe przepisy przedłużą możliwość wykorzystywania surowców genetycznie modyfikowanych do 1 stycznia 2025 r., tj o dwa lata. Na etapie prac sejmowych, opozycja wnioskowała o wydłużenie terminu nawet do pięciu lat, ale propozycja ta nie została zaakceptowana przez Sejm. Chodzi o importowaną śrutę sojową GMO, która powszechnie jest wykorzystywana w mieszankach paszowych dla drobiu i trzody chlewnej. Według specjalistów, śruty tej nie da się całkowicie wyeliminować z żywienia zwierząt.

Zmiany na rynku pasz

Jak wyjaśnił podczas uchwalania ustawy w Sejmie wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski, celem rządu nie jest ustanowienie zakazu stosowania pasz GMO, ale odbudowanie suwerenności białkowej naszego kraju w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnił też, że zamiarem ministerstwa nie są rewolucyjne zmiany na rynku pasz, a wypracowanie wspólnego rozwiązania co do minimalnych wskaźników określających udział niemodyfikowanych genetycznie surowców białkowych w paszach.

Celem nowelizacji ustawy o paszach jest przede wszystkim wdrożenie unijnych przepisów do polskiego prawa w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Chodzi o ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz.

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wytwarzania pasz leczniczych w mobilnych wytwórniach pasz leczniczych. Dotąd na rynku krajowym nie działały takie podmioty, dlatego działalność takiej wytwórni musi być zgłoszona do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia do obrotu paszy leczniczej.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w wyjątkiem przepisu dotyczącego zakazu stosowania pasz GMO, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.