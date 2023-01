Senat jednogłośnie poparł w czwartek ustawę o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Krajowej Administracji Skarbowej, nie wnosząc do niej poprawek. Nowe przepisy przenoszą kontrole finansowania programów z unijnych środków z IJHARS do KAS.

Senat poparł ustawę o jakości artykułów rolno - spożywczych bez poprawek. fot. shutterstock

Senat poparł ustawę o jakości artykułów rolno - spożywczych bez poprawek

Chodzi o przeniesienie kontroli ex-post finansowania ze środków unijnych programów: owoce i warzywa, a także mleko w szkołach oraz programu wsparcia pszczelarstwa.

Podczas prac w Senacie - w komisji i na posiedzeniu plenarnym nie wniesiono poprawek.

Według nowych przepisów, dotychczasowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) związane z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy to przejęcia kontroli wydatkowania środków na te programy, która wykonywana jest ex-post. Ma to zwiększyć efektywność nadzoru nad prawidłowością dokonywanych transakcji finansowych.

Obecnie prawidłowość takich wypłat sprawdzał IJHARS. Ustawa powierza te zadania dyrektorom administracji izb skarbowych. Nowe rozwiązania umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Ponadto Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

Pracownicy IJHARS i ministerstwa rolnictwa, wykonujący obecnie kontrole, staną się pracownikami KAS lub ministerstwa rolnictwa. Zostaną też przeniesione planowane wydatki na ich wynagrodzenia.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2023 r., przy czym od 15 lutego 2023 r. mają obowiązywać przepisy dotyczące obowiązku przekazania do końca lutego wykazu pracowników IJHARS do KAS.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta RP.